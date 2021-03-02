الخليل: قوات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل في مسافر يطا

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل في مسافر يطا، جنوب الخليل.



وأفاد منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل في منطقة خلة الضبع شرق يطا، بحجة عدم الترخيص، وتعود ملكيتها للشقيقين جابروعامر دبابسة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار العمور إلى أن قوات الاحتلال، تستهدف منطقة خلة الضبع، من خلال هدم مساكن المواطنين والاستيلاء على أراضيهم وملاحقتهم، بهدف إجبارهم على الرحيل منها لصالح الاستيطان.