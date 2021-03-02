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الرئيس التونسي: نحتاج اليوم لقاحات ضد (كورونا) وضد الكذب والافتراء أيضاً

الرئيس التونسي: نحتاج اليوم لقاحات ضد (كورونا) وضد الكذب والافتراء أيضاً
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
نفى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يوم الاثنين، وصول جرعات لقاح (كورونا) إلى الرئاسة في البلاد.

وقال خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر: "نحن نحتاج اليوم لقاحات ضد (كورونا) وضد الكذب والافتراء أيضاً"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأوضح سعيّد قائلاً: ''ثمة من يبث إشاعات عن وصول جرعات لقاح (كورونا) إلى رئاسة الجمهورية، وهذا كذب، نحن نحتاج اليوم لقاحات ضد (كورونا) وضد الكذب والافتراء أيضاً، ولا أعتقد أنها ستكون ناجعة.. لا يصلح العقار ما أفسده الدهر''.

من جهة أخرى، أكد "تقديره الكبير ودعمه اللامحدود، للقضاة الشرفاء الحريصين على التصدي لكل مظاهر الفساد"، مشدداً على أهمية تحقيق استقلالية القضاء، وعلى دوره في بناء دولة القانون.

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