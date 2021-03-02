إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال مواجهات بالعيساوية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 5 جنود إسرائيليين، الليلة الفائتة وفجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات، شهدتها بلدة العيساوية شرقي القدس المحتلة.



وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، فإنه تم نقل 2 من المصابين إلى أحد المستشفيات؛ لتلقي العلاج، فيما تمت معالجة الآخرين ميدانيًا.



وأسفرت المواجهات، التي وصفت بالعنيفة عن إصابة قرابة 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق، نتيجة إطلاق القنابل الغازية بكثافة صوب الشبان والمنازل.



ولجأت قوات الاحتلال إلى استخدام سيارة لرش المياه العادمة، لتسهيل دخولها إلى البلدة، أمام ضراوة المواجهات، وقيام الشبان بإغلاق الطرقات بالمتاريس.



وأسفرت تلك المواجهات أيضاً عن اعتقال الشاب طارق مروان عبيد (21 عاماً) من منزله في بلدة العيساوية، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته.



وفي بلدة الطور، قامت قوات الاحتلال باعتقال كل من ربيع الصياد، وعيد شبانة بعد مداهمة منزلهما وتفتيشها والعبث في محتوياتها.



وبات مشهد الاعتقالات والمداهمات، يتكرر بشكل يومي في بلدات القدس ولا سيما العيساوية والطور، التي تشهد بشكل يومي مداهمات ومواجهات تهدف إلى كسر شوكتها ومحاولة إخضاعها في ظل ما تشكله من حالة إرباك مستمرة لقوات الاحتلال.