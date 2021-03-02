بسبب "سوء فهم عميق".. الرباط تعلّق الاتصال والتعاون مع السفارة الألمانية



وأكد مسؤول في وزارة الخارجية المغربية، أن المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، إلا أن القرار بمثابة تنبيه يعبّر عن استيائها إزاء مسائل عدة.



ولفت إلى أنّه لن يحصل أي تواصل ما لم يتمّ تقديم أجوبة على أسئلة، من بينها موقف ألمانيا من قضية الصحراء، واستبعاد الرباط من المفاوضات بشأن مستقبل ليبيا، وفق ما نقل موقع (العربية الحدث).



وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد مؤخرا أن "استمرار عدم الاستقرار في ليبيا له تأثير على منطقة شمال إفريقيا".



وقال بوريطة إنه "لا بد من إجراء انتخابات في ليبيا، لأنها الوحيدة الكفيلة بتحديد من لديه الشرعية لقيادة البلاد".



رام الله - دنيا الوطنقرّر المغرب "تعليق كل أشكال التواصل" مع السفارة الألمانية في الرباط، بسبب تباينات "عميقة" مع برلين في ملفات عدّة، من بينها قضية الصحراء.