كابينيت (كورونا) يلتئم في إسرائيل لبحث اعادة فتح مطار بن غوريون



وسيسمح بعودة نحو 3000 إسرائيلي يومياً، مع إمكانية زيادة هذا العدد الى 7000، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وسيتعين على المسافرين الخضوع لفحوصات (كورونا) قبل الرحلة وخضوع غير المطعمين للحجر الصحي.



من جهته، قال الوزير من (ليكود)، يوفال شتاينيتس: "إننا مقبلون على انتخابات ويجب تمكين كل مواطن من المشاركة فيها".

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يلتئم كابينت (كورونا) في إسرائيل، ظهر اليوم، لمناقشة إعادة فتح المجال الجوي الأسبوع المقبل، وبحسب الخطة المقترحة ستُحل لجنة الاستثناءات.