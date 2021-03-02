"تتسبب بضائقة نفسية كبيرة".. ماذا طلبت اليابان من الصين بشأن المسحات الشرجية؟





وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، في وقت متأخر من أمس الاثنين: إن طوكيو قدمت طلباً رسمياً من خلال سفارتها في بكين؛ لإعفاء اليابانيين القادمين إلى الصين من المسحة الشرجية، وفق (فرانس برس).



وأضاف كاتو: "طلبت سفارتنا استثناء المواطنين اليابانيين من الاختبارات الشرجية، حيث أعرب بعض المغتربين اليابانيين عن أن هذه الاختبارات، تتسبب بضائقة نفسية كبيرة".



وتابع: "في هذه المرحلة لم نتلق رداً بأنهم ( الصينيين) غيروا هذا النهج، سنواصل الضغط بشأن المسألة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).



وتأتي شكوى طوكيو، بعد تقارير تحدثت عن أن دبلوماسيين أميركيين، أخضوا لفحص المسحة الشرجية، الأمر الذي تنفيه بكين.



وقالت الصين، التي سيطرت على الوباء إلى حد كبير، إنها بدأت في استخدام المسحة الشرجية أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، قائلة إنها أكثر فعالية من مسحات الأنف والفم، على الرغم من أن خبراء، يشككون في ذلك.

رام الله - دنيا الوطنقدمت اليابان طلباً رسمياً إلى الصين، تطالب فيه الأخيرة بالامتناع عن أخذ المسحات الشرجية المثيرة للجدل لمواطنيها، للكشف عن فيروس (كورونا) المستجد.