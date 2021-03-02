حماس ترحب برسالة جماعية لـ 422 نائبًا بالبرلمان الأوروبي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية





وشددت على لسان القيادي، باسم نعيم، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن هذه الرسالة خطوة مهمة، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى لفضح السياسة الإسرائيلية العدوانية تجاه شعبنا، والأهم أن تتحول هذه الخطوات إلى أفعال تضع حدًا لهذا العدوان المستمر منذ سبعة عقود، وأن تفرض على دولة الاحتلال العقوبات اللازمة لردعه عن الاستمرار في جرائمه تجاه شعبنا، وإلزامه بالاستجابة لتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.



وأكدت (حماس) أن استمرار الصمت الدولي على هذه السياسات الإسرائيلية، يعني ضوءًا أخضرَ للاحتلال ومخططاته العدوانية، ما يعني تقويض الأمن والاستقرار في الإقليم، وعلى المستوى الدولي.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء: إنها ترحب بالرسالة الجماعية، التي خاطب فيها 422 نائبًا في البرلمان الأوروبي، يمثلون 22 دولة أوروبية، ومن أحزاب سياسية مختلفة، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وكذلك وزراء خارجية بلدانهم، ينتقدون فيها بعبارات صريحة السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها المخططات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وترحيل الفلسطينيين بالقوة وحصار غزة، والذين أكدوا فيها، أن هذه السياسة لا تخدم الاستقرار في المنطقة، وتقوض الأمن وفرص حل الصراع.