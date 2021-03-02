واشنطن توجه دعوة لإسرائيل بشأن الخطوات الأحادية التي تصعب "حل الدولتين"





وأكد في الموجز الصحفي اليومي، معارضة واشنطن للخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.



ورفض برايس القول، ما اذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة تنوي إلغاء قرار سابقتها بأن المستوطنات لا تخرق القانون الدولي.





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في 15 شباط/فبراير الماضي: إن ثمة توافقاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الكثير من الأمور، واختلاف حول أخرى، أهمها: الملفان الإيراني والفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطندعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميريكية، ند برايس الليلة الماضية، إسرائيل، إلى الامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تشدد التوتر وتصعب التوصل الى حل الدولتين.