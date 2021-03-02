دولي

(كورونا) عالمياً.. 114 مليون و995 ألف إصابة منذ بدء الجائحة

(كورونا) عالمياً.. 114 مليون و995 ألف إصابة منذ بدء الجائحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 550 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الإجمالية 114 مليون وما يزيد عن 995 ألف إصابة، تعافى منها 90 مليونا، وأكثر من 721 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين، تراجعاً طفيفاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة ضئيلة في عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 290 ألف و225 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,609 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (1,439 وفاة)، والبرازيل (818 وفاة)، والمكسيك (458 وفاة)، وفرنسا (375 وفاة)، وروسيا (333 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (53,147 إصابة)، والبرازيل (38,349 إصابة)، وإيطاليا (13,114 إصابة)، وروسيا (11,571 إصابة)، والهند (11,563 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (527,226 وفاة)، والبرازيل (255,836 وفاة)، والمكسيك (186,152 وفاة)، والهند (157,275 وفاة)، وبريطانيا (122,953 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,314,254 إصابة)، والهند (11,124,527 إصابة)، والبرازيل (10,589,608 إصابات)، وروسيا (4,257,650 إصابة)، وبريطانيا (4,182,009 إصابات).

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