دولي

إسرائيل: المصادقة بشكل مبدئي على المرحلة الثالثة من تخفيف الإغلاق

إسرائيل: المصادقة بشكل مبدئي على المرحلة الثالثة من تخفيف الإغلاق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، بشكل مبدئي على المرحلة الثالثة من تخفيف الإغلاق كما خطط لها بدءاً من يوم الأحد المقبل. 

وستستأنف الدراسة الوجاهية في الصفوف (7-10) في التجمعات السكانية الخضراء والصفراء، وتلك البرتقالية حيث تفوق نسبة التطعيم 70%.

كما يُسمح للجميع بالجلوس خارج المقاهي والمطاعم في اطار الشارة البنفسجية، اما المطعمين والمتعافين فيمكنهم  الجلوس داخلها أيضا والمكوث في الفنادق وحدائق المناسبات والمواقع السياحية والمؤتمرات. 

ويسمح بتجمهر 20 شخصاً في مكان مغلق و50 في الهواء الطلق – ولكن في التجمعات السكانية الحمراء لن يسمح بتجمهر اكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة، و20 شخصا في الهواء الطلق، وستلتئم الحكومة قريباً لاقرار هذه التفاصيل نهائياً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي غضون ذلك تواصل نجمة داؤود الحمراء في حملة التطعيم ضد (كورونا) في المدن والقرى العربية المختلفة بالتعاون مع الجبهة الداخلية والسلطات المحلية.

ويقوم مسعفو المؤسسة بتطعيم السكان من سن 16 وما فوق من مختلف صناديق المرضى، وذلك دون تحديد موعد مسبق.

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