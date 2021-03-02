"الصحة العالمية": أزمة (كورونا) لن تنتهي بحلول نهاية هذا العام

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير التنفيذي لخدمات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، إنه على الرغم من تباطؤ انتشار (كورونا) في بعض البلدان، بسبب الإغلاق وبرامج التطعيم، "فمن السابق لأوانه وغير الواقعي الاعتقاد بأن الوباء، سينتهي بحلول نهاية العام".



وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أوضح رايان، بأن "تطعيم الأشخاص الأكثر تعرضاً لخطر الإصابة، بما في ذلك العاملين بمجال الرعاية الصحية، سيساعد في تخفيف المأساة والخوف من الوباء، وسيساعد في تخفيف الضغط على المستشفيات، ويبقي الفيروس تحت السيطرة".



وأضاف: "إذا بدأت اللقاحات في التأثير ليس فقط على خطر الموت أو على الاستشفاء، ولكن على الانتقال والانتشار، فأعتقد أننا سوف نتجه بسرعة نحو السيطرة على هذا الوباء"، وفق ما نقلت صحيفة (الإمارات اليوم).



وارتفع عدد الإصابات العالمية الجديدة، الأسبوع الماضي لأول مرة منذ شهرين تقريباً، وزادت الحالات المبلغ عنها في 4 من 6 مناطق تصنفها منظمة الصحة العالمية، وهي الأميركيتان وأوروبا وجنوب شرق آسيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لصحيفة (الغارديان) البريطانية.