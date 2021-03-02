التجمع الهندسي الديمقراطي في فلسطين يستنكر حادثة إطلاق النار على نقيب المهندسين

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر التجمع الهندسي الديمقراطي في فلسطين، وبشدة "العمل الجبان بإطلاق النار على نقيب المهندسين، المهندس جلال الدبيك، بما تمثله هذه الجريمة على بلادنا من تداعيات تمس أمن وأمان المواطن".



وشدد التجمع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنه يدعم جميع الفعاليات التي أعلنت عنها نقابة المهندسن، حتى تحقيق جميع مطالب المهندسن العادلة.