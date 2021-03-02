غزة: تفاصيل اجتماع فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني بشأن الانتخابات



وتناول الأجتماع مناقشة الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية وحول المرسوم الرئاسى من قبل الرئيس محمود عباس، بإجراء الانتخابات التشريعية فى ٢٢ أيار/مايو المقبل وتطبيق ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات حوارات القاهرة.



وأكد المجتمعون على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقليين السياسيين وتهيئة الأجواء الإيجابية وإشاعة جو من التسامح والمحبة قبل إجراء الأنتخابات والتى ستكون خطوة لبداية إنهاء الانقسام البغيض.



وأكدوا على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده.



وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على الاستمرار بعقد مثل هذه اللقاءات للتنسيق والتشاور لمتابعة وبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحه الفلسطينية، وما يدور حول إجراء الانتخابات التشريعية فى شهر أيار/مايو القادم.



ويضم الائتلاف، جبهة النضال الشعبى الفلسطينى، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية