(أونروا) توفر حيزاً ببعض مدارسها للسماح للمواطنين بالتحقق من سجل الناخبين





وأوضحت بأن هذه العملية، بدأت أمس الاثنين، وحتى الثالث من آذار/ مارس، كمتطلب أولي للعملية الانتخابية لعام 2021.



وتابعت: تم تخصيص غُرف في 97 مدرسة من مدارس (أونروا) في قطاع غزة، وفي 34 مدرسة من مدراس (أونروا) في الضفة الغربية حسب طلب لجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم توفر مرافق بديلة مناسبة.





وستُتاح الفرصة للمواطنين للتأكد من تفاصيل التسجيل، وفقاً لقانون الانتخابات المحلي، حيث تتحمل لجنة الانتخابات المركزية المسؤولية والسلطة الكاملة، فيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة الانتخابية.



وتقول (أونروا): سيستمر العمل في المدارس خلال فترة عملية التحقق من تسجيل الناخبين، بحيث تبقى الأنشطة الخاصة بعملية تسجيل الناخبين داخل الغرف المخصصة لها.





وسيتم مراقبة دخول وخروج الأفراد بعناية من أجل ضمان إجراءات السلامة المتعلقة بـ (كوفيد- 19)، وكذلك من أجل التأكد من أن هذه الأنشطة منفصلة تماماً عن طلبة المدارس.





وسيُحظر دخول الأشخاص الذين يحملون الأسلحة، وكذلك الأشخاص الذين يضعون شارات عسكرية، أو سياسية، أو فصائلية، بالإضافة إلى من يرتدون ملابس تحمل شارات فصائلية إلى مباني المدارس.



وحثت (أونروا) الجميع على احترام حق التعليم، والسلامة للأطفال، والحرص على تنفيذ هذا النشاط الديمقراطي بشكل سلمي.

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنهبناءً على طلب اللجنة المركزية للانتخابات، وكجزء من المنهاج الموحد للأمم المتحدة لدعم العملية الانتخابية، ستقوم (أونروا) بتوفير حيزٍّ في بعض المدارس في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وذلك لإعطاء المجال أمام المواطنين للتحقق من سجل الناخبين.