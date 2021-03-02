شؤون فلسطينية

معظمهم أسرى محررون.. حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال 19 مواطناً

معظمهم أسرى محررون.. حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال 19 مواطناً
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 19 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، معظمهم أسرى محررون.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من المحافظة.

وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: مجد جرار (30 عاماً) من مدينة البيرة، وسعد زلوم (22 عاماً) من حي عين مصباح برام الله، ومحمد سليمان كنعان (39 عاماً) من بلدة بيرزيت، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى محررين، ونكلت برابع وسط مواجهات في بلدة جبع جنوب جنين، كما اعتقلت مواطناً من قرية رمانة بعد اقتحام منزل في مدينة أريحا.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، ومصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: مراد وليد ملايشة، ومحمد محمود علاونة، ومراد محمد فشافشة، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، فيما نكل جنود الاحتلال بالأسير المحرر لطفي طاهر ملايشة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح واحتجزوه لساعات، كما دارت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، ولم يبلغ عن إصابات. 

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن سعيد أبو علي في مدينة أريحا، واعتقلت الشاب شادي عبد الرؤوف صبيحات في الثلاثينات من عمره، وهو من قرية رمانة غرب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أحدهما أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم سليمان دعدوع (21 عاماً)، ومحمود أحمد عيسى (21 عاماً)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت في منطقة محيط برك سليمان على الشارع الرئيس القدس- الخليل، إثر اقتحام الخضر، أطلق جنود الاحتلال، خلالها قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين من محافظة طولكرم بينهم أسيران محرران.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت خالد عدنان عطية الزبدة، ومنصور منصور ادحيلية، والأسير المحرر أمجد وليد سليمان نعالوة (34 عاما)، ومحمود مهنا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، والأسير المحرر مهدي حسن حامد (29 عاما)، وأحمد سمارة من بلدة بلعا شرق طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، مواطناً من مدينة الخليل، وداهمت بلدة ترقوميا غرب المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت حي عين سارة في مدينة الخليل واعتقلت المواطن علي عبد الغفار دوفش (29عاما) بعد تفتش منزله والعبث بمحتوياته.

كما جابت دوريات الاحتلال عدة أحياء في المدينة وبلدة ترقوميا غربا.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس، وداهمت منزل المواطن مالك بلال اشتية (27 عاما)، واعتقلته،  كما اعتقلت المواطن عاصم جميل اشتية (26 عاما)، من حي رفيديا في نابلس وهو من سكان قرية تل.

وكانت قوة عسكرية أخرى اعتقلت المواطن موسى محمد دويكات من منزله خلال اقتحامها بلاطة البلد شرق نابلس.

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