الطقس: انخفاض في درجة الحرارة ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً





1- التزحلق على الطرقات.



2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-6 11-6 10-6 بيت لحم 12-6 11-6 10-6 رام الله والبيرة 11-5 10-5 9-5 طولكرم 16-8 15-8 14-8 نابلس 14-7 13-7 12-6 قلقيلية 16-8 15-8 14-8 جنين 17-8 16-8 15-8 سلفيت 12-6 11-6 10-6 طوباس 18-9 17-9 16-9 روابي 14-7 13-7 12-6 الخليل 11-5 10-5 9-5 غزه 17-9 16-9 15-9 أريحا 22-13 21-13 20-13 خانيونس 17-9 16-9 15-9 الأغوار الشمالية 20-11 19-10 18-10 رفح 16-8 15-9 14-8

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :1- التزحلق على الطرقات.2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.