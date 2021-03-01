شؤون فلسطينية

المطران حنا: لا نتوقع أي تغيير استراتيجي أمريكي تجاه القضية الفلسطينية

المطران حنا: لا نتوقع أي تغيير استراتيجي أمريكي تجاه القضية الفلسطينية
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا لا نتوقع اي تغير استراتيجي امريكي تجاه القضية الفلسطينية والذي يجب ان يتغير هو واقعنا العربي وحالتنا الفلسطينية الداخلية.

وأضاف المطران حنا "امريكا يتغير فيها الرؤساء وتتغير فيها احيانا اللغة الدبلوماسية والاساليب والانماط المتداولة ولكن لا يجوز لنا ان نتوقع ان يأتي النصر من امريكا ورئيسها وان كنا نتمنى ان يكون هنالك تغيير في الموقف، ولكن يبدو ان هذا لن يكون ولذلك فإننا نراهن على شعبنا الثابت والصامد والمرابط والمدافع عن اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث".

وذكر "نراهن على الاحرار من ابناء امتنا العربية واصدقاءنا الموجودين في كل مكان والذين يدافعون عن انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث".

وتابع حنا: "لا تنتظروا من امريكا الشيء الكثير فهي غارقة في ازماتها الداخلية وما هو مطلوب منا هو ان نرتب بيتنا الفلسطيني وان تزول وان تنتهي الانقسامات لكي نكون كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد في خندق واحد دفاعا عن القدس ودفاعا عن قضيتنا الوطنية المستهدفة والمستباحة".

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