الاحتلال بهدم منزلين ومنشأتين تجاريتين ويعتقل عددًا من المواطنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم، حيث هدمت منزلا في القدس المحتلة، وأجبرت ثلاثة مواطنين مقدسيين على هدم منزل ومنشأتين تجاريتين، واعتقلت عددا من المواطنين من محافظات الضفة، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك، ودعسوا قطيع أغنام في الأغوار الشمالية.



هدم منزلين ومنشأتين تجاريتين في القدس المحتلة



هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة المُقعد حاتم حسين أبو ريالة مؤلف من طابقين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، للمرة الرابعة.



كما أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المقدسي نضال محمد السلايمة، على هدم منزله في حي واد قدوم من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منشأتهم التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية شمال القدس، تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظة في حال هدمها الاحتلال.



واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مئات "كروزات" الدخان التي تحمل وسم السلطة الوطنية من متاجر الفلسطينيين العاملة في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وأتلفت عشرات "أطباق" البيض التي تباع في تلك المتاجر، وحظرت على أصحابها شراء وبيع السلع الفلسطينية، وسط تكسير أبواب المحلات والرفوف.



اعتقالات وأخذ قياسات منزل واستيلاء على مبالغ مالية



وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية طالت 16 مواطنا.



ففي القدس اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من شمال شرق القدس بينهم طفل وشقيقان، وهم: نديم ومحمد عبد الحميد الخطيب، والشاب محمد حمزة صلاح الدين، بعد مداهمة منازل ذويهم في حزما، وعمر ذياب (23 عاما) بعد مداهمة منزله في مخيم شعفاط، كما داهمت منزل ياسر درويش في بلدة العيسوية شمال شرق القدس واعتقلت نجله حسن (15 عاما).



واختطف مستعربون 3 شبان من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، بينهم شقيقان، وهم: أحمد وعبد الله نبيل بدر، والشاب خالد بدر.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بينهم شقيقان من قرية العرقة، وأسيرا محررا من سيلة الحارثية غرب جنين، وهم: هم محمد أحمد محمود يحيى (24 عاما)، والشقيقان هشام وحسام أحمد محمد يحيى (20 و17 عاما)، فيما اعتقلت الأسير المحرر يوسف عبد المالك السعدي (29 عاما)، من سيلة الحارثية عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وفي الخليل، اعتقلت سبعة مواطنين منهم الشاب عز الدين مصطفى أبو حسين (24 عاما)، ومثنى عمر عبد القادر القواسمي (20 عاما) من مدينة الخليل، ومن بلدة الشيوخ شمال شرق المحافظة ثمين أحمد يوسف حلايقة (25 عاما)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.



كما داهمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت المواطن وائل حسن الجودة ونجله حسن، والشاب براء يوسف عصافرة.



وفي بيت أمر، داهمت قوات الاحتلال منطقة "صافا" في البلدة، واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشاب عاطف محمود عبد الفتاح تعامرة (25 عاما) واقتادته إلى معسكر "عتصيون" شمال الخليل.



وفي بيت لحم، أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل المواطن علي سليم موسى والبالغة مساحته (80 مترا مربعا)، تمهيدا لهدمه، حيث أُخطر سابقا بوقف البناء فيه بحجة عدم الترخيص.



وفي يطا جنوب الخليل، استولت قوات الاحتلال على جرافة تعود للمواطن إبراهيم داود، أثناء استصلاح أراضي لمواطنين في منطقة بيرين التي تقام على أراضيها مستوطنة "بني حيفر".



كما استولت على 5350 دينارا و3 آلاف شيقل بعد اقتحامها منزل المواطن نزار ماهر تركمان في حي السويطات بمدينة جنين.



مواجهات في طولكرم



واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، في الوقت الذي اقتحمت فيه منزل المواطن جابر يوسف فحماوي وفتشته وعبثت بمحتوياته، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



اعتداءات المستوطنين



اقتحم 53 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية فيها، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وفي نابلس، حطم مستوطنون اللوحة الالكترونية وخلعوا الباب الرئيسي لخزان المياه المغذي لبلدة عصيرة القبلية.



ودعس مستوطن قطيع أغنام لأحد المواطنين في منطقة أبو القندول بالأغوار الشمالية، أسفر عن نفوق أربعة رؤوس ماشية.