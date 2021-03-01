نتنياهو يغادر اجتماع الحكومة الإسرائيلية لأمر طارئ وغانتس غاضب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة كان مساء الاثنين: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غادر اجتماع حكومته لأمر طارئ.



ووفقاً لمراسل القناة فإن نتنياهو غادر جلسة الحكومة/ وقال للوزراء: "لدي محادثة مهمة جدًا جدًا".



وأوضحت القناة، أنه بعد مغادرة نتنياهو الجلسة، تبعه غانتس أيضاً احتجاجاً على مغادرة نتنياهو.



وبحسب القناة فإن غانتس انسحب من اجتماع الحكومة غاضبا، بالقول "عندما تريدون تجديد الاجتماع بقيادة رئيس الوزراء، اتصلوا بي".