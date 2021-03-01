نبيل عمرو يُحذر: التراجع عن الانتخابات سيعود بنتائج كارثية على الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال نبيل عمرو القيادي في حركة فتح، إن المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، سيفرز نصف أعضاء المجلس الوطني، مشيرا إلى أن هناك إرادة حقيقية للشعب في الانتخابات.وأضاف عمرو لقناة (الغد)، أن الشعب الفلسطيني، يدرك أهمية المسار الانتخابي بدليل أنه سجل في الاستحقاق 96%، مؤكد أنه يدرك ذلك جيدا.وأشار إلى أنه لن تستطيع إسرائيل وقوات الاحتلال السيطرة على الانتخابات الفلسطينية، مشددا على أن هناك حالة من الصراع الدائم مع الاحتلال.ولفت نبيل عمرو، إلى وجود تعمق الانقسام وانتشاره فى الجسد الفلسطيني، بكل المستويات في المسألة الوطنية، موضحا أنه لابد من تهيئة كاملة للمسار الانتخابي يكون أكثر ملاءمة ويكون خطوة فعالة بعد عدة تجارب مضت.وشدد على أنه لا أن لا تثقل الانتخابات بالشروط التي تصل لحد التخريب، والعمل على مسار سياسي جديد يحقق مطالب ورغبات الشعب الفلسطيني والحد من الانقسامات.