الرئيس عباس يعزي ناصر قطامي بوفاة شقيقه

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، الوزير ناصر قطامي، معزياً بوفاة شقيقه عماد قطامي.



وأعرب الرئيس عباس، خلال الاتصال، عن خالص وأحر تعازيه، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.