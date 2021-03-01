سلفيت: إغلاق ديراستيا وفرخة لخمسة أيام بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، مساء الاثنين، إغلاق بلدة ديراستيا وقرية فرخة، نظراً للارتفاع المتزايد في الإصابات بفيروس (كورونا) فيهما.



وجاء في بيان صادر عن المحافظ كميل، إنه تقرر إغلاق ديراستيا وفرخة، اعتباراً من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غدٍ الثلاثاء (2/3/2021) وحتى صباح يوم الأحد المقبل (7/3/2021)، بحيث تمنع خلال هذه الفترة الحركة نهائياً بما في ذلك الموظفون، وتغلق كافة المحال التجارية، ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات.