26 وفاة و6068 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 26 وفاة و6068 حالة إصابة بفيروس (كورونا).



وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4727) وفاة، وعدد الإصابات إلى (397,158) إصابة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (41,175) حالة.