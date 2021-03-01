الكيلة: العمل جار على توفير المزيد من أقسام علاج مرضى (كورونا) بمختلف المحافظات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن العمل جار على توفير المزيد من أقسام علاج مرضى (كورونا) في مختلف المحافظات، وتزويدها بكوادر صحية؛ لتخفيف الضغط، ورفع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك، خلال جولة تفقدية أجرتها الوزيرة الكيلة، مساء الاثنين، في أقسام الطوارئ و(كورونا) في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث اطلعت على سير العمل فيها، واستمعت لاحتياجات المرضى.



وأشادت الكيلة بجهود كافة كوادر العمل الصحي، التي لم تتوقف منذ أكثر من عام، وصمودها في وجه المرض، وقالت: سنتغلب معاً على الجائحة بجهودنا والتزامنا بالوقاية.