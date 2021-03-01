دولي

أحزاب الحريديم تُهدد نتنياهو بعدم الانضمام لحكومته.. لهذا السبب

أحزاب الحريديم تُهدد نتنياهو بعدم الانضمام لحكومته.. لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (ريشت كان): إن أحزاب الحريديم (شاس- يهدوت هتوراة) وجهوا رسالة تهديد لزعيم حزب (ليكود) بنيامين نتنياهو، بعدم الانضمام لحكومته المقبلة في حال لم يمرر قانوناً، يلغي قرار المحكمة العليا بشأن الاعتراف بيهودية المعتنقين عبر المحاكم الدينية الإصلاحية أو المحافظة في إطار قانون "العودة".

ووفق القناة، فإن أرييه درعي زعيم شاش، ويعقوب ليتسمان وموشيه غافني زعماء وقادة حزب يهدوت هتوراة، طالبوا نتنياهو بإقرار قانون يتجاوز قرار العليا الإسرائيلية، الذي وصف بأنه سابقة تاريخية من قبل الأحزاب المؤيدة له.

ورأت المحكمة في وقت سابق من يوم الاثنين، أنه يجب الاعتراف بيهودية من اعتنق الدين، ونال موافقة المحاكم الدينية الخاصة بالتيارين الإصلاحي والمحافظ.

وصدر القرار من المحكمة، ردًا على التماسات قدمت إليها بهذا الخصوص منذ 15 عامًا.

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