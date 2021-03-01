منخفض جوي يضرب فلسطين.. تعرف على موعده

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رام الله - دنيا الوطن

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، بحدوث منخفض جوي "سريع" يؤثر على فلسطين خلال الفترة المُمتدة ما بين مساء وليلة الأربعاء/الخميس وحتى عصر الخميس.



وأضاف العلامي، "يتوقع هطول الأمطار فوق العديد من المناطق بما فيها شمال فلسطين المحتلة، وأجزاء مُختلفة من الضفة وقطاع غزة.



وأشار إلى أنه تسود أجواء باردة بشكل لافت، وتصبح الرياح نشطة على فترات.