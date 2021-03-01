البيت الأبيض: الولايات المتحدة تحتفظ بحق معاقبة "محمد بن سلمان" إذا لزم الأمر

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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رام الله - دنيا الوطن

قال البيت الأبيض، مساء الاثنين: إن الولايات المتحدة، تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في المستقبل، إذا لزم الأمر.



وأفادت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، جين بساكي في إفادة صحفية: "بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها".



وأضافت "تاريخياً، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها".



وتابعت: "لدينا علاقات دبلوماسية مع السعودية، لكننا جعلنا الأمور واضحة، إن هناك نقاط يجب العمل عليها".



وفي آخر شباط/ فبراير، برر البيت الأبيض، امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية "قضية خاشقجي".



وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، جين بساكي، رداً على سؤال عن سبب عدم فرض عقوبات ضد الشخص، الذي يقف وراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفقاً للاستخبارات الأمريكية: "على مدار التاريخ، وحتى خلال حقبته الحديثة، امتنعت الإدارات الديمقراطية والجمهورية عن فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية، تربطها معنا علاقات دبلوماسية، بل وحتى في حال غياب العلاقات الدبلوماسية بيننا".



وقالت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة: إنها تقدر أن ولي العهد السعودي، وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان الجمعة، رفضها القاطع لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة، وغير صحيحة عن قيادة المملكة".