شؤون فلسطينية

"الخارجية": استمرار العمل بآلية السفر الجديدة لـ "ترانزيت" من الجسر الى المطار

"الخارجية": استمرار العمل بآلية السفر الجديدة لـ "ترانزيت" من الجسر الى المطار
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الاتفاق مع السلطات المختصة في الأردن، على استمرار العمل بالآلية الجديدة الخاصة بتسهيل سفر المواطنين من الجسر الى المطار "ترانزيت"، واستمرار تقييم الآلية المتبعة بهدف تعزيزها وتطويرها وتذليل أية عقبات تعترضها.

ونوهت الوزارة في بيان لها، مساء الاثنين، الى حدوث بعض المخالفات خلال اليومين الماضيين، خاصة محاولة بعض المواطنين المسافرين تغيير وجهتهم من المطار الى الأراضي الأردنية، ما أدى الى إعادتهم الى الجسر.

وأهابت بالمواطنين المسافرين "ترانزيت"، بالتقيد التام والالتزام بآلية السفر الجديدة، والإجراءات والترتيبات المتبعة لنجاحها واستمرارها، بما يضمن مصلحة المواطنين وتسهيل سفرهم بطريقة آمنه وصحية.

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