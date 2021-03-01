داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح)
غزة - دنيا الوطن
عممت الهيئة العامة للمعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) يوم الأربعاء الموافق 3 آذار/ مارس 2021.
وأعلنت الهيئة في بيان صحفي، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الأربعاء (3 آذار/ مارس)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.
وقالت: "على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم".
عممت الهيئة العامة للمعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) يوم الأربعاء الموافق 3 آذار/ مارس 2021.
وأعلنت الهيئة في بيان صحفي، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الأربعاء (3 آذار/ مارس)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.
وقالت: "على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم".
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