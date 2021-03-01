داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح)

غزة - دنيا الوطنعممت الهيئة العامة للمعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) يوم الأربعاء الموافق 3 آذار/ مارس 2021.وأعلنت الهيئة في بيان صحفي، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الأربعاء (3 آذار/ مارس)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.وقالت: "على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم".