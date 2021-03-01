الاحتلال ينقل الأسير خليل دويكات لسجن جلبوع بعد عزله 6 أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير خليل عبد الخالق دويكات (46 عامًا)، من عزل سجن "أيلون الرملة" إلى سجن "جلبوع" بعد عزلٍ استمر 6 أشهر.



وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت دويكات في 26 من آب 2020، ولاحقًا هدمت منزله في بلدة روجيب في نابلس، في شهر تشرين الثاني.



ولفت نادي الأسير إلى أنه ومنذ تاريخ اعتقاله تواصل سلطات الاحتلال حرمان عائلته من زيارته، وهو متزوج وأب لستة بنات.



يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من سياسة العزل بحقّ الأسرى مؤخرًا، وتُشكّل إحدى أقسى وأخطر السياسات التنكيلية الممنهجة التي تُمارس بحقهم.



ويواجه الأسرى المعزولون في ظل انتشار الوباء، عزلًا مضاعفًا، حيث تُشكل زيارة المحامي الوسيلة الوحيدة لهم للتواصل مع العالم الخارجي، إلا أنه ومنذ بداية انتشار الوباء، يواجه المحامون معيقات في تنفيذ زيارات لهم.



ويتهم الاحتلال الأسير دويكات بتنفيذ عملية طعن في بيتح تكفا في الداخل الفلسطيني المحتل، والتي أسفرت عن مقتل حاخام في السادس والعشرين من آب الماضي.



ويبلغ دويكات من العمر 46 عاما، وهو متزوج ولديه أربع بنات أكبرهن فتاة في الثامنة عشر من عمرها.



وبتاريخ 2/11/2020 قامت قوات الاحتلال بهدم منزل الأسير دويكات في بلدة روجيب جنوب نابلس.