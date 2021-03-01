شؤون فلسطينية

بدران: الحوار الوطني في موعده بالقاهرة ولا صحة لتأجيله أو إلغائه

بدران: الحوار الوطني في موعده بالقاهرة ولا صحة لتأجيله أو إلغائه
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية المرتقب انعقاده في القاهرة منتصف الشهر الحالي، سيتم في وقته المحدد، وعليه لا صحة لبعض الأنباء حول تأجيله أو إلغائه.

وأضاف بدران: "نشدد على حرص حركة حماس على استكمال المشاورات الفصائلية لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية، وبناء منظمة التحرير والمؤسسات الوطنية كافة من خلال عملية ديمقراطية تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني الحر".

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