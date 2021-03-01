قيادي بحماس: مرسوم محكمة الانتخابات مؤشر إيجابي وخطوة بالاتجاه الصحيح

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رام الله - دنيا الوطن

رحّب القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن زيدان بصدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات، وعدّه مؤشرا إيجابيا.



وقال زيدان: "إن المرسوم خطوة بالاتجاه الصحيح، ويكسب العملية الانتخابية جدية ومصداقية، ويؤسس للمراحل اللاحقة من مراحل إجراء الانتخابات".



وأضاف زيدان إن محكمة الانتخابات تشيع بعض الطمأنينة إلى الشفافية والنزاهة في الإجراءات المتبعة.



وأوضح أن صدور المرسوم رغم تأخره فهو يأتي حصيلة توافق الفصائل المجتمعة في القاهرة، لافتًا إلى أن إصدار المرسوم يشير إلى تعزيز التفاؤل باستمرار الأجواء الإيجابية بين الفصائل.



وأصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات برئاسة قاضي المحكمة العليا / محكمة النقض إيمان ناصر الدين.



وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والشمالية هم القاضي فايز حسين حماد والقاضي محمود نمر أبو حصيرة والقاضي باسم عبد الرازق أبو خصيب والقاضي فطين عبد العزيز سيف والقاضي محمد سليمان الدحدوح والقاضي ممدوح عليان جبر والقاضي مؤنس غسان أبو زينة والقاضي نادر عبد الجواد أبو عيشة.