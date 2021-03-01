الاحتلال يحول القياديين الشنار والحنبلي للاعتقال الإداري

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حولت محكمة الاحتلال اليوم الاثنين، القياديين في حركة حماس مصطفى الشنار وعمر الحنبلي من مدينة نابلس للاعتقال الإداري.



وأفادت عائلة القيادي الشنار بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا باعتقاله إداريا لمدة ثلاثة شهور.



من جانبها أكدت عائلة الأسير عمر الحنبلي بأن قوات الاحتلال أصدرت أيضا قرارا، بتحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القياديين الشنار والحنبلي قبل عدة أيام ضمن حملة استهدفت قيادات حركة حماس وعناصرها في الضفة الغربية.



وصعدت قوات الاحتلال مؤخرا من استهدافها لقيادات حماس ونوابها على خلفية مواقفهم الداعمة لإجراء الانتخابات والمشاركة فيها وتزامنا مع عودة أجواء المصالحة.



ويعمد الاحتلال إلى استصدار قرارات الاعتقالات الإدارية بحق القيادات والنواب في محاولة منها لإبقاء الباب مشرعا لاستمرار اعتقالهم تحت ما يمسى البند السري الأمر الذي يكفل له استمرار اعتقالهم لأكبر قدر ممكن من الزمن.