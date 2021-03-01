ماذا علقت حماس على تقديم الإمارات أوراق اعتماد سفيرها في إسرائيل؟

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة حماس، في تصريح لها، مساء اليوم الاثنين، على تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة أوراق اعتماد سفيرها لها في إسرائيل محمد آل خاجة.



وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: "‏تقديم دولة الإمارات أوراق اعتماد سفير لها في الكيان الصهيوني، يعكس إصرارها على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع مع الاحتلال".



وأوضح قاسم، أن مسار التطبيع سيشجع الاحتلال دائماً على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة جرائمه بحق كل مكونات الأمة.