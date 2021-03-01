صحيفة: قوائم انتخابية متعددة لـ (فتح) قد تؤجل الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، الإثنين، إن الخلافات داخل حركة (فتح)، وتعدد قوائم الحركة قد يدفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تأجيل الانتخابات أو إلغائها.



وأضافت الصحيفة، أن نصائح عربية وإقليمية قدمت للرئيس عباس، تحثه على تأجل الانتخابات في حال عدم القدرة على الفوز بها.



وبحسب الصحيفة، فإن الخلافات داخل الحركة، قد تؤدي إلى دخول (فتح) الانتخابات، بثلاث قوائم متنافسة: الأولى تتبع للجنة المركزية، والثانية تتبع مروان البرغوثي، والثالثة تتبع نبيل عمرو، فيما يسعى القيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان، إلى تشكيل قائمة تتبع له.



وتشير الصحيفة، إلى أن جهوداً قادها جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية للحركة، فشلت في رأب الصداع ومنع تشكل قوائم منفصلة للحركة، إذ بات رفض عضوَي اللجنة المركزية، مروان البرغوثي وناصر القدوة، لطريقة إدارة ملف الانتخابات داخل (فتح) بوابة للخلاف ومدعاة لتشكيل قوائم منفصلة عن قوائم اللجنة المركزية للحركة.



وتكمل الصحيفة، أنه على الرغم من إعلان الرجوب عن وضع خريطة طريق لضبط وضع (فتح) الداخلي قبل الانتخابات، وإقرار آليات تضمن وحدة المفاهيم والمعايير لاختيار المرشّحين، إلّا أنّ هذه الخريطة لا تلبي الرؤية التي يطرحها البرغوثي، بأن لا تشمل قائمة الحركة، شخصيات متّهمة بالفساد ولديها سجل في العمل ضدّ النضال الفلسطيني.



وبحسب مصادر فتحاوية، قالت للصحيفة، إن القياديَّين، مروان البرغوثي وناصر القدوة، أمهلا اللجنة المركزية لحركة (فتح) والرئيس محمود عباس حتى الخامس من شهر آذار/ مارس الحالي، للأخذ بمقترحاتهما بشأن الانتخابات التشريعية، وإلّا فإنّهما ذاهبان إلى تشكيل قائمتهما الخاصة، والتي تضمّ فئة واسعة من الجيل الشاب في (فتح) والمناضلين الذين تمّ تحييدهم بسبب نضالهم ضدّ الاحتلال والفساد القائم في السلطة الفلسطينية، طيلة فترة حكم الرئيس عباس.



وتضيف الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، أنّ القيادي الفتحاوي نبيل عمرو، يسعى حالياً إلى تشكيل قائمة خاصّة به، بعيداً عن قائمة اللجنة المركزية، وذلك بعد رفض الأخيرة وضعه في موقع متقدّم من قائمة الحركة.



وأشارت في الوقت ذاته إلى أنّ رئيس الوزراء السابق سلام فياض، الذي يستعدّ هو الآخر لتشكيل قائمة خاصّة به، سيجري مباحثات مع نبيل عمرو لضمّه إلى قائمته، على أن يكون الرجل الثاني في القائمة.



ولفتت الصحيفة اللبنانية، أنّ اللجنة المركزية تدرس خطوات ضدّ عمرو وفياض لمنعهما من الترشّح، إذ تستعد لجنة قانونية تابعة لها لتجهيز ملفّات قانونية وقضائية تمنعهما من دخول الانتخابات، خلال فترة الطعون على المرشحين، وذلك نظراً إلى أن قوائم عمرو وفياض ستسحب جزءاً من القاعدة الانتخابية لحركة (فتح).