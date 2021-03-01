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سفير الإمارات لدى إسرائيل: الاتفاق الإبراهيمي للسلام يعد إنجازاً تاريخيا

سفير الإمارات لدى إسرائيل: الاتفاق الإبراهيمي للسلام يعد إنجازاً تاريخيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير الإماراتي المعتمد لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين البلدين يعد إنجازا تاريخيا، وكل خيار غير السلام يعني دمار وفقر ومعاناة.

وقال لدى تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كأول سفير للإمارات لدى تل أبيب: "الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين بلدينا خطوة نحو تطوير التعاون والتبادل في كافة المجالات بين أبو ظبي وتل أبيب"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "تحمل دولتانا قواسم مشتركة ورؤية مستقبلية واحدة، تحمل قيم التسامح الآن أكثر من أي وقت مضى، والاتفاق الإبراهيمي الموقع العام الماضي يحمل صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين".

وتابع: "الاتفاق يعمل على تظافر الجهود في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا".

وسبق ذلك، نقل السفير الإماراتي آل خاجة تحيات وسلام القيادة الإماراتية إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين.

من جهته، رحب الرئيس الإسرائيلي بالسفير الإماراتي بالعربية قائلا: "أهلا وسهلا بكم".

وكتب آل خاجة على "تويتر"، في وقت سابق: "وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت بغابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة".

وأعلنت إسرائيل اليوم، وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن غوريون، وأنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس، رؤوفين ريفلين.

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