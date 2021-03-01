دولي

القضاء الفرنسي يحكم بالسجن ثلاث سنوات على ساركوزي

القضاء الفرنسي يحكم بالسجن ثلاث سنوات على ساركوزي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، حكما يدين رئيس البلاد الأسبق، نيكولا ساركوزي، بالسجن ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، وذلك عقب إدانته بتهم فساد.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية)، فإن هذا الحكم كان بمثابة مفاجأة لأن الأوساط الفرنسية لم تكن تتوقع إدانة نيكولا ساركوزي، فيما كان الادعاء العالم قد طالب بعقوبة من 4 سنوات حبسا.

وبما أن العقوبة تشمل عاما موقوف التنفيذ من السجن، فإن النقاش جار مع المحكمة في باريس بشأن الطريقة التي سيقضي بها ساركوزي سنة السجن.

ويعد ساركوزي أول رئيس في تاريخ فرنسا يدخلُ قفص الاتهام في المحكمة، بينما كانت محاكمة الرئيس السابق، جاك شيراك، قد جرت بطريقة مغايرة، فلم يحضر إلى قاعة المحكمة.

وتمت ملاحقة ساركوزي بتهمة محاولة رشوة قاض، عن طريق محاميه، فأغراه بمنصب إداري مقابل الحصول على معلومات بشأن قضية يتابع فيها الرئيس الأسبق أمام القضاء.

وتبعا لذلك، فإن المحكمة أصدرت، يوم الاثنين، حكما على ثلاثة أشخاص هم الرئيس الأسبق ساركوزي والمحامي والقاضي الذي كانت ثمة محاولة لرشوته.

وشوهد الرئيس الفرنسي الأسبق وهو يخرج من قاعة المحكمة، عقب صدور قرار بإدانته بسنة من الحبس النافذ وسنتين موقوفتي التنفيذ.

ويشكل هذا الحكم ضربة لساركوزي وحياته السياسية، كما تؤثر أيضا على "معسكر اليمين" الذي يراهنُ على الانتخابات الرئاسية المقبلة في السنة المقبلة.

أخبار ذات صلة

وكالة الطاقة الذرية: يجب عدم استخدام عمليات التفتيش للمساومة

وكالة الطاقة الذرية: يجب عدم استخدام عمليات التفتيش للمساومة

طهران ترفض مقترحاً أوروبياً لعقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي

طهران ترفض مقترحاً أوروبياً لعقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي

أول تعليق إيراني رسمي على الاتهامات الإسرائيلية بشأن الهجوم على السفينة

أول تعليق إيراني رسمي على الاتهامات الإسرائيلية بشأن الهجوم على السفينة

إسرائيل: تمديد السنة الدراسية إلى شهر يوليو المقبل

إسرائيل: تمديد السنة الدراسية إلى شهر يوليو المقبل

منذ بداية الجائحة.. أكثر من مليونين و543 ألف وفاة بفيروس (كورونا) بالعالم

منذ بداية الجائحة.. أكثر من مليونين و543 ألف وفاة بفيروس (كورونا) بالعالم

نتنياهو: حدث السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان &#34;فعلاً عمل إيراني&#34;

نتنياهو: حدث السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان "فعلاً عمل إيراني"

(كان): إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني خلال أيام

(كان): إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني خلال أيام

نتنياهو: تمديد السنة الدراسية في إسرائيل إلى يوليو المقبل

نتنياهو: تمديد السنة الدراسية في إسرائيل إلى يوليو المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الوطني&#34; يدعو للبناء على رسالة البرلمانيين الأوروبيين للضغط على الاحتلال الإسرائيلي

"الوطني" يدعو للبناء على رسالة البرلمانيين الأوروبيين للضغط على الاحتلال الإسرائيلي

بحر يطالب بإعادة النظر في المحكمة الدستورية &#34;فاقدة الأهلية&#34;

بحر يطالب بإعادة النظر في المحكمة الدستورية "فاقدة الأهلية"

فلسطين والإكوادور يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

فلسطين والإكوادور يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

غزة: &#34;الدفاع المدني&#34; يدعو للضغط على الاحتلال للسماح بدخول المركبات والمعدات

غزة: "الدفاع المدني" يدعو للضغط على الاحتلال للسماح بدخول المركبات والمعدات

رئيس بلدية خانيونس يُعلق على مشهد القمامة &#34;المؤسف&#34; بمحيط القعلة الأثرية

رئيس بلدية خانيونس يُعلق على مشهد القمامة "المؤسف" بمحيط القعلة الأثرية

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تستغل الأعياد الدينية لتصعيد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم

"الخارجية": دولة الاحتلال تستغل الأعياد الدينية لتصعيد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في القدس والخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في القدس والخليل

الاحتلال يهدم منزلاً في العيساوية للمرة الخامسة

الاحتلال يهدم منزلاً في العيساوية للمرة الخامسة

منوعات

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

بسبب النمر.. هنا الزاهد لا تستطيع النوم.. فما القصة ؟

بسبب النمر.. هنا الزاهد لا تستطيع النوم.. فما القصة ؟

&#34;الله يرحمه ويقتلك&#34;.. ماذا ردت أحلام على متابعة تمنت الموت لهذه الشخصية ؟

"الله يرحمه ويقتلك".. ماذا ردت أحلام على متابعة تمنت الموت لهذه الشخصية ؟

شاهد: امارات رزق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: امارات رزق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: نجل مشاري البلام يهدد من نشر سبب موت والده ويتعرض للانتقاد القاسي

شاهد: نجل مشاري البلام يهدد من نشر سبب موت والده ويتعرض للانتقاد القاسي

شاهد: آخر ما كتبته الراحلة أحلام الجريتلي يثير الجدل

شاهد: آخر ما كتبته الراحلة أحلام الجريتلي يثير الجدل

فيلم &#34;توم آند جيري&#34; الجديد يتصدر البحث عالمياً

فيلم "توم آند جيري" الجديد يتصدر البحث عالمياً

وفاة الفنانة المصرية &#34;أحلام الجريتلي&#34;

وفاة الفنانة المصرية "أحلام الجريتلي"

عربي

سلطنة عُمان تعلن عن إجراءات جديدة للحدّ من تفشي (كورونا)

سلطنة عُمان تعلن عن إجراءات جديدة للحدّ من تفشي (كورونا)

اجتماع في الجامعة العربية تحضيراً لقمة وزراء الخارجية الأربعاء

اجتماع في الجامعة العربية تحضيراً لقمة وزراء الخارجية الأربعاء

السودان: سفينة روسية حربية ترسو في ميناء بورتسودان

السودان: سفينة روسية حربية ترسو في ميناء بورتسودان

الكويت: الحكومة الجديدة تبصر النور غداً

الكويت: الحكومة الجديدة تبصر النور غداً