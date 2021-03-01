المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين عن شهر فبراير غداً الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، أن صرف رواتب موظفي القطاع، عن شهر شباط/ فبراير لعام 2021، ستبدأ عند الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء.
واوضحت الوزارة، في تصريح لها، أن نسبة الصرف ستكون بزيادة إلى 55%، وزيادة الحد الأدنى إلى 1500 شيكل.
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، أن صرف رواتب موظفي القطاع، عن شهر شباط/ فبراير لعام 2021، ستبدأ عند الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء.
واوضحت الوزارة، في تصريح لها، أن نسبة الصرف ستكون بزيادة إلى 55%، وزيادة الحد الأدنى إلى 1500 شيكل.
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