مواطن غزي يناشد الرئيس عباس لعلاج ابنه بعد فقداه عينه إثر انفجار مخلفات للاحتلال

الرئيس محمود عباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ناشد المواطن حسام عودة من سكان مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، الرئيس محمود عباس، ووزيرة الصحة، مي الكيلة، بعلاج ابنه، في الخارج، بعد فقدان أحد عينيه.



وكان الطفل الذي يبلغ من العمر (6 سنوات)، فقَد أحد عينيه، فيما أصيبت الأخرى بأضرار بليغة، بعد أن انفجر به، جسم من مخلفات الاحتلال، شمال القطاع، مما أدى إلى أيضا إلى بتر ببعض أصابع يده.



وقال عودة: إن علاج ابنه، بحاجة إلى أموال طائلة، وهو لا يستطيع أن يعالج ابنه، في ظل أنه من "تفريغات 2005"، ولا يمتلك تأميناً صحياً.



وتمنى عودة من الرئيس عباس والوزيرة الكيلة، أن يسرعا بتويجيهاتهما من أجل علاج ابنه نظراً لوضعه الصعب.