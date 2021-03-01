أول تعليق من حماس على المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل محكمة الانتخابات

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، من حركة حماس على المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل محكمة الانتخابات





وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات خطوة إيجابية على طريق تنفيذ بنود اتفاق شباط الذي تم في القاهرة، والذي يتطلب مزيداً من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات، وذلك من أجل ترسيخ حالة من الثقة و الأمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني، تدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دون اي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلبا على سير العملية الانتخابية".





وأصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين.

وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ويأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.





وتسلمت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين، مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة القاضي إيمان كاظم ناصر الدين.

وأوضحت اللجنة أنه بموجب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تشكلت محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، وتختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة على العملية الانتخابية والبت فيها.

وتضم المحكمة في عضويتها كلاً من السادة القضاة التالية أسماؤهم:

1- ايمان كاظم ناصر الدين - رئيساً 2- فايز حسين عثمان حماد - عضواً 3- محمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة - عضواً 4- باسم عبد الرازق أحمد خصيب - عضواً 5- فطين عبد العزيز محمد سيف - عضواً 6- محمد سليمان محمد الدحدوح - عضواً 7- ممدوح عليان حسن جبر - عضواً 8- مؤنس غسان كامل أبو زينة - عضواً 9- نادر عبد الجواد "محمد يوسف" أبو عيشة - عضواً





رام الله - دنيا الوطن