طالع بالأسماء: لجنة الانتخابات تتسلم مرسوماً بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات



1- ايمان كاظم ناصر الدين - رئيساً

2- فايز حسين عثمان حماد - عضواً

3- محمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة - عضواً

4- باسم عبد الرازق أحمد خصيب - عضواً

5- فطين عبد العزيز محمد سيف - عضواً

6- محمد سليمان محمد الدحدوح - عضواً

7- ممدوح عليان حسن جبر - عضواً

8- مؤنس غسان كامل أبو زينة - عضواً

9- نادر عبد الجواد "محمد يوسف" أبو عيشة - عضواً









رام الله - دنيا الوطنتسلمت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين، مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة القاضي إيمان كاظم ناصر الدين.وأوضحت اللجنة أنه بموجب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تشكلت محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، وتختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة على العملية الانتخابية والبت فيها.وتضم المحكمة في عضويتها كلاً من السادة القضاة التالية أسماؤهم: