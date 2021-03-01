الرئيس عباس يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين.



وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ويأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.