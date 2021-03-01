الاحتلال الإسرائيلي يحكم على النائب خالدة جرار بالسجن عامين

خالدة جرار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة الاحتلال في (عوفر) اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين، وغرامة مالية بحق النائب في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب جرار (58 عاماً) بتاريخ 31/10/2019 بعد قرابة الشهرين من عملية "عبوين" التي نفذتها أحد المجموعات العسكرية للجبهة الشعبية، وأسفرت آنذاك عن مقتل مستوطنين.



وكانت جرار اعتقلت عامي 2015 و2017، وكانت تشغل رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، واتهمها الاحتلال بالنشاط السياسي لصالح الجبهة الشعبية، وخضعت للاعتقال الإداري المتجدد طيلة فترات اعتقالها.