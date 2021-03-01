بحر يطالب بإعادة النظر في المحكمة الدستورية "فاقدة الأهلية"





رام الله - دنيا الوطنأشاد القيادي في حرك حماس، د. أحمد بحر، بالتطور الذي تشهدهالسلطة القضائية على شتى الصعد، مشيرا ً إلى أهمية استمرار التطور خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني.وأكد خلال زيارته للمجلس الأعلى للقضاء، بغزة، للاطلاع على إنجازاته والمشاركة في تكريم المستشار زياد ثابت الذي وصل سن التقاعد والذي كان يشغل منصب رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي، أكد على تكامل الأدوار بين السلطات الثلاثة.وشدد بحر على مبدأ الفصل بين السلطات، وأن السلطةالتشريعية تفخر بالعلاقة مع كل السلطات والمؤسسات الفلسطينية، مشيراً إلى أننا "ونحن على أعتاب الانتخابات العامة لا بد أن ننظر إلى أهمية دور القضاء فيها من خلال محكمة الانتخابات، والتي لها الدور الأبرز في رسم طريق الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها".وأضاف: "ولا بد من النظر إلى المحكمة الدستورية برام الله الفاقدة للأهلية والقانونية، والتي يجب أن تعالج حتى تتم الانتخابات في أجواء مريحة وسليمة".وفي ختام كلمته أشاد د. بحر بالمستشار زياد ثابت، وبإسهاماته في تطوير مرفق القضاء، مؤكداً ضرورة اعتباره مرجعاً قانونياً وناصحاً في مرفق القضاء لما لديه خبرة.هذا واطلع بحر على إنجازات المجلس الأعلى للقضاء في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز استقلال القضاء، وزيادة سرعة التقاضي، وتطوير الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية.من جانبه؛ أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بغزة، المستشار د. محمد عابد على استمرار العمل لتطوير القضاء وتعزيز استقلاله، مشدداً أن المجلس يتطلع لرفع مستوى التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعي والسلطة التنفيذية خدمة للمواطنين.وأشار عابد إلى إسهامات المستشار ثابت في مرفق القضاء، مؤكداً على أن السلطة القضائية ستلجأ دوماً للمستشار ثابت ولكل القامات الكبيرة في القانون.بدوره؛ قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض :"إن للقضاء أثر كبير في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع، وأن كل مفاصل العمل الحكومي تطلع دوماً للتنسيق والتعاون المستمر مع السلطة القضائية".