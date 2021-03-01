شؤون فلسطينية

فلسطين والإكوادور يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

فلسطين والإكوادور يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والآثار، السيدة رُلى معايعة، ممثل جمهورية الاكوادور لدى فلسطين، السيد نيبيل مونتينيغرو ديلغادو، وذلك في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.

ورحبت معايعة، بالسيد ديلغادو في فلسطين، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون الثنائي البناء بين الجانبين في مجال الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني من خلال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعت سابقا بين الجانبين.

وتحدثت معايعة عن صورة واقع قطاع التراث الثقافي وما يتعرض له هذا القطاع من اعتداءات مستمرة من سلطات الاحتلال الاسرائيلية، اعتداءات على المواقع الاثرية ومنع الطواقم الفلسطينية من القيام بعمليات التنقيب الاثري العلمي وعدم منع الاتجار باللقى الأثرية الفلسطينية.

وأشادت معايعة بالعلاقات الثنائية بين الطرفين، وضرورة العمال المشترك للنهوض بالقطاع السياحي واعادته لما قبل جائحة (كورونا)، وبتعاون الجميع نستطيع النجاح والعودة للسابق مما سيساهم وبشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

معايعة، أكدت عمل الوزارة لما بعد جائحة (كورونا) للنهوض بقطاع السياحة من جديد، حيث تعمل وزارة السياحة والاثار على اعداد الخطط والبرامج على عدة اصعدة منها ما هو مرتبط بالترويج السياحي الفلسطيني وتعزيز الثقة واعادة الربط مع وكالات السياحة العالمية، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة القادمة لنكون جاهزين ومستعدين للبدء بالعمل عندما تسمح الظروف لإعادة دوران عجلة السياحة من جديد.

وبحث الجانبان ضرورة الاستمرار في التعاون الثنائي في المجال السياحي والمجال الحفاظ على التراث الثقافي في فلسطيني بحث الجانبان سبل توقيع مذكرة تعاون ثنائية في المجال السياحي، وتنظيم زيارات ترويجية بعد جائحة كورونا لممثلي القطاع السياحي الاكوادوري لفلسطين لتنظيم عمليات التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة الاكوادوري

من جهته، فقد شكر ديلغادو الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير والمستمر، مؤكداً ضرورة الاستمرار في هذه الشراكة لما فيه نجاح للجميع وتتويجاً للجهود المبذولة لتطوير وتأهيل مواقع التراث الثقافي ودعم وتعزيز القطاع السياحي.

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