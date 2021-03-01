رئيس بلدية خانيونس يُعلق على مشهد القمامة "المؤسف" بمحيط القعلة الأثرية





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأننا "قمنا بعمل مخالفات، لمن يلقي القمامة في الأماكن الأثرية ومعاقبته وفق القانون"، مشيراً إلى أننا "أرسلنا صباح اليوم عمال النظافة لمكان تجمع القمامة في القلعة؛ للقيام بتنظيفه؛ ليتناسب مع معلم القلعة الأثري وصورته الحضارية الجميلة".



وقال البطة: "قدمنا شكوى رسمية للشرطة، بحق أحد الأشخاص الذي قام بكتابة رقم هاتفه على جدران القلعة بطريقة غير لائقة، والعمل على احتجازه وفق القانون".

رام الله - دنيا الوطنعلّق علاء الدين البطة، رئيس بلدية خانيونس، اليوم الاثنين، على مشهد القمامة، يوم أمس، في محيط قلعة خانيونس الأثرية، واصفاً المشهد بـ "مؤسف ويحتاج للتحلي بالمسؤولية لدى كثير من المواطنين".