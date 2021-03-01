مستوطنون وجنود الاحتلال يطردون مزارعين من أرضهم في دير نظام

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عدد من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين، أراضي المواطنين في بلدة دير نظام شمال غرب رام الله.



وقام جنود الاحتلال بطرد المزارعين من أراضيهم استجابة لطلب المستوطنين المسلحين الذين تواجدوا في المنطقة.



وأشار المزارع أبو حمزة الى أنهم تعرضوا أمس الأحد للاعتداء من قبل المستوطنين تحت حماية الاحتلال، وتم تهديد المزارعين بعدم التوجه إلى أراضيهم.



ولفت أبو حمزة الى أن المستوطنين يضيقوا على المزارعين بكل الطرق من خلال الاعتداءات المباشرة أو الرعي بأراضي المواطنين وإطلاق الخنازير البرية والكلاب الضالة، في محاولة منهم لطردهم من أرضهم والاستيلاء عليها.