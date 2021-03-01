شؤون فلسطينية

"الخارجية": دولة الاحتلال تستغل الأعياد الدينية لتصعيد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم

"الخارجية": دولة الاحتلال تستغل الأعياد الدينية لتصعيد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم
مستوطنون بالحرم الإبراهيم بإحدى الأعياد اليهودية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن دولة الاحتلال، تستغل الأعياد الدينية؛ لتصعيد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، حيث نفذت عصابات المستوطنين، أمس، حملة اعتداءات وتخريب واسعة بعقبة الخالدية بالبلدة القديمة، وفي باب العامود ومستوطنة التلة الفرنسية في القدس.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الاعتداءات، تكررت في تل الرميدة بالخليل والمناطق المتاخمة للمستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين بالعديد من المناطق الفلسطينية، والتي تزامنت مع "الاحتفالات" اليهودية بـ"عيد المساخر" وهو أمر ليس بالغريب.

وأوضحت، أنه في كل "مناسبة" وكل "احتفالية" اسرائيلية نشهد جملة من الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفي كل مرة يخرج علينا اكثر من مسؤول اسرائيلي برزمة من "التبريرات" لتهوين تلك الاعتداءات ووضعها تحت لافتة "التصرفات الاحادية"، و"تصرفات فتية هامشيين"، وغيرها من الذرائع والتبريرات الواهية للتغطية على جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، في محاولة لإخفاء كون تلك العناصر مجموعات منظمة تنتشر على طول الضفة الغربية وعرضها، وتتمتع بإسناد وحماية المؤسسة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال، وتواصل ارتكاب جرائمها بالاعتماد على نظام قضائي يوفر لها الحصانة اللازمة كجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال حيث غالبا ما يوجه التهم وينكل بالضحية (الفلسطيني) ويفتح أبواب الهروب والحماية القانونية في وجه الجاني (عناصر الارهاب اليهودي).

وأدانت الوزارة، إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، واعتبرته إرهاب دولة منظما يستظل بالصمت الدولي المريب وتخاذل المؤسسات الأممية، وتخليها عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم ومن يقف خلفها.

وتابعت: أن "تلك اللامبالاة الدولية، ترتقي إلى مستوى التواطؤ مع دولة الاحتلال ومشاريعها ومخططاتها التوسعية وجرائمها التي باتت تشكل الواقع اليومي لحياة الفلسطيني".

وقالت: إن المطلوب حالياً وأكثر من أي وقت مضى، أن تسارع المدعية العامة للجنائية الدولية، بالإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين.

أخبار ذات صلة

فلسطين والإكوادور يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

فلسطين والإكوادور يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

غزة: &#34;الدفاع المدني&#34; يدعو للضغط على الاحتلال للسماح بدخول المركبات والمعدات

غزة: "الدفاع المدني" يدعو للضغط على الاحتلال للسماح بدخول المركبات والمعدات

رئيس بلدية خانيونس يُعلق على مشهد القمامة &#34;المؤسف&#34; بمحيط القعلة الأثرية

رئيس بلدية خانيونس يُعلق على مشهد القمامة "المؤسف" بمحيط القعلة الأثرية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في القدس والخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في القدس والخليل

الاحتلال يهدم منزلاً في العيساوية للمرة الخامسة

الاحتلال يهدم منزلاً في العيساوية للمرة الخامسة

فلسطين: تسجيل انخفاض بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

فلسطين: تسجيل انخفاض بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

قلقيلية: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

قلقيلية: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

الخليل: القبض على فار من العدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بمليوني شيكل

الخليل: القبض على فار من العدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بمليوني شيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

فلسطين والإكوادور يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

فلسطين والإكوادور يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

غزة: &#34;الدفاع المدني&#34; يدعو للضغط على الاحتلال للسماح بدخول المركبات والمعدات

غزة: "الدفاع المدني" يدعو للضغط على الاحتلال للسماح بدخول المركبات والمعدات

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تستغل الأعياد الدينية لتصعيد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم

"الخارجية": دولة الاحتلال تستغل الأعياد الدينية لتصعيد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في القدس والخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في القدس والخليل

الاحتلال يهدم منزلاً في العيساوية للمرة الخامسة

الاحتلال يهدم منزلاً في العيساوية للمرة الخامسة

قلقيلية: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

قلقيلية: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

الخليل: القبض على فار من العدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بمليوني شيكل

الخليل: القبض على فار من العدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بمليوني شيكل

مستوطن يدهس قطيع أغنام في الأغوار الشمالية

مستوطن يدهس قطيع أغنام في الأغوار الشمالية

منوعات

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

بسبب النمر.. هنا الزاهد لا تستطيع النوم.. فما القصة ؟

بسبب النمر.. هنا الزاهد لا تستطيع النوم.. فما القصة ؟

&#34;الله يرحمه ويقتلك&#34;.. ماذا ردت أحلام على متابعة تمنت الموت لهذه الشخصية ؟

"الله يرحمه ويقتلك".. ماذا ردت أحلام على متابعة تمنت الموت لهذه الشخصية ؟

شاهد: امارات رزق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: امارات رزق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: نجل مشاري البلام يهدد من نشر سبب موت والده ويتعرض للانتقاد القاسي

شاهد: نجل مشاري البلام يهدد من نشر سبب موت والده ويتعرض للانتقاد القاسي

شاهد: آخر ما كتبته الراحلة أحلام الجريتلي يثير الجدل

شاهد: آخر ما كتبته الراحلة أحلام الجريتلي يثير الجدل

فيلم &#34;توم آند جيري&#34; الجديد يتصدر البحث عالمياً

فيلم "توم آند جيري" الجديد يتصدر البحث عالمياً

وفاة الفنانة المصرية &#34;أحلام الجريتلي&#34;

وفاة الفنانة المصرية "أحلام الجريتلي"

عربي

اجتماع في الجامعة العربية تحضيراً لقمة وزراء الخارجية الأربعاء

اجتماع في الجامعة العربية تحضيراً لقمة وزراء الخارجية الأربعاء

السودان: سفينة روسية حربية ترسو في ميناء بورتسودان

السودان: سفينة روسية حربية ترسو في ميناء بورتسودان

الكويت: الحكومة الجديدة تبصر النور غداً

الكويت: الحكومة الجديدة تبصر النور غداً

إنقاذ 181 مهاجراً في المياه الليبية

إنقاذ 181 مهاجراً في المياه الليبية