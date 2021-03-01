الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في القدس والخليل

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، تركزت في مدينتي القدس والخليل، فيما شهد مخيم نور شمس في طولكرم، مواجهات مع قوات الاحتلال.



ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر ذياب (23 عاماً)، بعد مداهمة منزله في مخيم شعفاط، والطفل حسن ياسر درويش (15 عاماً) بعد اقتحام منزل عائلته في العيساوية.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشبان عوني عبيد، ونديم الخطيب، وحمزة صلاح الدين من مناطق متفرقة في القدس.



وداهم جنود الاحتلال، بيت الأسير المقدسي المحرر، صهيب عفانة، ببلدة صور باهر وعاثوا فيه خراباً.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عز الدين مصطفى أبو حسين (24 عاماً)، ومثنى عمر القواسمي (20 عاماً)، ومن بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، اعتقلت ثمين أحمد حلايقة (25 عاماً)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.



كما اعتقلت المواطن وائل حسن الجودة ونجله حسن، والشاب براء يوسف عصافرة، من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واقتادتهم عقب العبث بمحتويات منازلهم الى جهة غير معلومة.



وفي بلدة بيت أمر، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في منطقة صافا وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشاب عاطف محمود تعامرة (25 عاماً) واقتادته إلى معسكر عصيون شمال الخليل.



وفي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان بعد مداهمة منازلهم في المدينة.



وذكر منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب محمد أحمد يحيى (24 عاماً)، والشقيقين هشام (20 عاماً) وحسام أحمد يحيى (17 عاماً)، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.



وأضاف سمور، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر يوسف عبد المالك السعدي (29 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، عقب مداهمة منزله.



وفي مدينة طولكرم، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها لمخيم نور شمس شرق المدينة.



وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، في الوقت الذي اقتحمت فيه منزل المواطن جابر يوسف فحماوي وفتشته وعبثت بمحتوياته، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



وباتت الاعتقالات اليومية، واقتحام المنازل في الضفة الغربية ومدينة القدس مشهداً متكرراً، تقوم به قوات الاحتلال التي لا تتوانى عن نشر الإرهاب والخراب والدمار في كل مكان تحل به ولا سيما منازل الآمنين.