فلسطين: تسجيل انخفاض بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت فلسطين، اليوم الاثنين، انخفاضاً لافتاً بعدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 808 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وكانت فلسطين سجلت أمس الأحد، 23 حالة وفاة، و1911 إصابة.



وأشارت الكيلة، وفقاً للتقرير الوبائي الصادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: بيت لحم 193، قلقيلية 63، ضواحي القدس 106، أريحا والأغوار 46، طوباس 24، نابلس 239، الخليل 322، سلفيت 94، رام الله والبيرة 389، طولكرم 81، جنين 69، قطاع غزة 98.



كما تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية، في كل من: الخليل 6، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 4، جنين 1، نابلس 1، سلفيت 1، و2 في قطاع غزة.



وبينت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 116 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.